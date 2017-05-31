У Владивостока появился свой гимн

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Владивосток, 31 мая. Столица Приморья обзавелась своим официальным гимном. Депутаты городского парламента вынесли положительное решение на предложенный профильным комитетом текст и музыку, сообщается на официальном сайте Гордумы.

Изначально рассматривалось более двух десятков вариантов, в результате лучшим было признано произведение Ивана Мальцева, Александры Кузиной и Низами Рустамова под названием «Владивосток — город воинской славы».

Как только решение народных избранников одобрит глава города, эта песня станет официальным гимном Владивостока, который будут исполнять на всех торжественных мероприятиях.