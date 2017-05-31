Новороссия сегодня: ДНР срывает планы «Правого сектора», ОБСЕ «под прицелом», геноцид свиней

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Донбасс, 31 мая. Разведка Донецкой народной республики срывает кровавые планы «Правого сектора»* (организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). ОБСЕ «под прицелом» украинских средств массовой информации. Обстрел свиноферм. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Украина готовит теракт и наступление

Военная обстановка в Донбассе характеризуется усилением обстрелов территории ЛНР. За минувшие сутки по территории республики выпущено около 200 мин и снарядов калибра 120 и 82 мм, сообщают в Народной милиции.

На донецком направлении существенным обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Докучаевск, Ясиноватая, Горловка и Крутая Балка, где повреждены семь домостроений. Всего за сутки по территории ДНР выпущено более 300 снарядов и мин.

На позиции ВСУ близ населенных пунктов Светлодарское, Зайцево и Николаевка прибыло до трех десятков единиц бронетехники, танков и противотанковая пушка калибром 100 мм МТ-12 «Рапира». В оборонном ведомстве ДНР подчеркивают наступательных характер данных перемещений и усиления позиций. Об этом также свидетельствует подписанный министром обороны Украины Степаном Полтораком приказ о призыве офицеров запаса (так называемых «пиджаков») и привлечение их к так называемой АТО.

Днем 30 мая разведка ДНР получила информацию о готовящейся кровавой провокации во временно оккупированной украинскими силовиками Авдеевке. Боевики «Правого сектора» совместно с командованием 72-й бригады и гражданской администрацией города планировали осуществить серию обстрелов жилых кварталов с использованием запрещенных минскими соглашениями вооружений. Снаряды к ним также были подготовлены и доставлены к местам расположения соответствующих подразделений, в том числе пакет «Градов».

Напомним, что на Украине сейчас находится делегация стран-участников ОБСЕ и готовящийся украинскими силовиками теракт в Авдеевке должен был стать продолжением обстрела Красногоровки двухдневной давности с целью обвинить ВС ДНР в срыве минских соглашений.

Обстрел свиноферм

Ряд украинских СМИ очень бурно отреагировал на обстрел свиноферм «Бахмутского аграрного холдинга» в селе Новолуганское, поспешив обвинить в этом вооруженные силы Донецкой народной республики. В оборонном ведомстве ДНР данную информацию опровергли. И вот как прокомментировал ее замкомандующего корпусом Эдуард Басурин: «Мы понимаем, что свинофермы — это лучшее место для дислокации украинских подразделений. Но нанести ущерб данным критически важным объектам мог только факт проживания украинских националистов на их территории. Тем более, что свинофермы перестали функционировать с момента заезда туда элитных подразделений ВСУ в 2014 году».

Также 30 мая украинскими СМИ было опубликовано заявление министерства по делам АТО Украины о якобы имеющих место обстрелах водовода, подающего воду в Луганск Народной милицией ЛНР. Вследствие этого подача питьевой воды в город может прекратиться. Луганские военные заявили о непричастности к данному инциденту, высказав предположение, что таким образом украинская сторона в очередной раз «готовит почву» для прекращения подачи воды в столицу республики.

Украинские СМИ «поставили к стенке» представителей ОБСЕ

Во время планового запуска беспилотника представителями ОБСЕ в Ясиноватском районе люди в военной форме и с автоматами угрожали членам миссии оружием, после чего скрылись — пишут украинские СМИ со ссылкой на якобы имевшее место сообщение пресс-службы международной миссии.

Но стоит отметить, что официальных заявлений представителей миссии на этот счет не было. Да и в опубликованной на официальном сайте ОБСЕ сводке не информации об инциденте, описанном украинскими СМИ. Кроме того, местные жители, присутствовавшие неподалеку от места работы мониторинговой миссии, сообщают, что в момент нахождения последней в указанном месте представителей ВС ДНР и иных людей в военной форме не наблюдалось.

* Организация запрещена на территории РФ.