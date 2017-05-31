Сирия: сотни жителей Алеппо погибли в тюрьмах боевиков «Джебхат ан-Нусры»

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Алеппо, 31 мая. Сотни мирных жителей сирийского города Алеппо, которые были заключены в тюрьмы, зверски избиты или убиты боевиками экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России) в период оккупации города. Об этом сообщают очевидцы.

По словам бывшего заключенного Ахмаде Хамзе, которого посадили за то, что его сын воевал в рядах правительственной армии Башара Асада, в тюрьме, которую экстремисты построили на территории лучшей в Сирийской Арабской Республики офтальмологической клиники, были сотни пленников.

Он отметил, что многие из них были убиты надзирателями, как только армия САР начала штурм Алеппо. Каждый день пленники подвергались жестоким пыткам, в воздухе были слышны страшные крики, сообщает ТАСС.