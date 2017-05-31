Правительство выделило Минздраву более 1 млрд рублей на вакцины от полиомиелита

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Москва, 31 мая. Минздрав РФ получил более миллиарда рублей на закупку вакцины против полиомиелита. Средства выделили из резервного фонда правительства

Как следует из распоряжения, опубликованном на сайте кабмина, речь идет о сумме 1,192 млрд рублей. Эти бюджетные ассигнования будут направлены на закупку 1,11 млн доз инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита.

В распоряжении подчеркивается, что это позволит провести трехкратную иммунизацию около 370 тыс. детей из групп риска.

