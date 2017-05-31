Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в столице Афганистана превысило 150 человек

Число пострадавших от взрыва в столице Афганистана превысило 150 человек

8:58  31 Мая 2017
78

Число пострадавших от взрыва в столице Афганистана превысило 150 человек

Кабул, 31 мая. Точное число пострадавших от мощного взрыва в столице Афганистана на данный момент неизвестно, однако по предварительным данным, жертвами взрыва стали десятки, а более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Соответствующие сведения распространило афганское агентство Pajwok.

Напомним, мощнейший взрыв прогремел сегодня в районе, расположенном недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. По предварительным данным, взрыв произошел в непосредственной близости от посольства Германии. Мощность взрыва была велика, многие окрестные здания получили повреждения, в них выбиты двери и окна.

Число пострадавших от взрыва в столице Афганистана превысило 150 человек

По данным полиции, источником взрыва была автоцистерна для перевозки воды, начиненная взрывчаткой.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть