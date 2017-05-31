Число пострадавших от взрыва в столице Афганистана превысило 150 человек

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Кабул, 31 мая. Точное число пострадавших от мощного взрыва в столице Афганистана на данный момент неизвестно, однако по предварительным данным, жертвами взрыва стали десятки, а более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Соответствующие сведения распространило афганское агентство Pajwok.

Напомним, мощнейший взрыв прогремел сегодня в районе, расположенном недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. По предварительным данным, взрыв произошел в непосредственной близости от посольства Германии. Мощность взрыва была велика, многие окрестные здания получили повреждения, в них выбиты двери и окна.

По данным полиции, источником взрыва была автоцистерна для перевозки воды, начиненная взрывчаткой.