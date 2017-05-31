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Россия
Минобороны РФ перебросило военных для очистки архипелага Новая Земля

Минобороны РФ перебросило военных для очистки архипелага Новая Земля

8:42  31 Мая 2017
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Минобороны РФ перебросило военных для очистки архипелага Новая Земля
Москва, 31 мая. Отряд Минобороны России отправился расчищать архипелаг Новая Земля. В арктическую зону военных доставят бортом самолета Ил-76МД. Отряд уже вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Подмосковье.

Как уточнил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, экологической очисткой земель оборонного ведомства РФ займутся 94 военнослужащих 12-го главного управления Минобороны РФ. Работы будут проводить в районе населенных пунктов Белушья губа, Рогачево, Северный.

«Личному составу предстоит собрать и вывезти более двух тысяч тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 гектара территории и снести 59 зданий», — отметил Булгаков.

Кроме того, сегодня на остров Котельный отправится взвод Северного флота численностью 30 человек. Он был сформирован в Центральном военном округе (ЦВО) иуже выполняет задачи по экологической очистке в Норильске.
 

Ярослава Замысловатова
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