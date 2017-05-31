Подлодка «Краснодар» нанесла удар по ИГ

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Москва, 31 мая. Подводная лодка «Краснодар» военно-морского флота РФ выполнила пуски крылатых ракет по объектам запрещенной в России группировки ИГИЛ*.



Как сообщили в Минобороны, пуски по объектам «Исламского государства»* были совершены из подводного положения.

«Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — говорится в сообщении.

Добавим, что удары наносились по тяжелой технике и скоплению живой силы боевиков ИГИЛ в районе восточнее Пальмиры. Как уточняется, силы и техника была переброшены из Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.