Минобороны РФ заранее предупредила Запад о ударе «Калибрами» по террористам ИГ

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Москва, 31 мая. Командование вооруженных сил стран западной коалиции в Сирии заранее было оповещено о запуске РФ крылатых ракет по позициям террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Об этом заявили сегодня представители Минобороны РФ.

«Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Ранее стало известно о запуске крылатых ракет «Калибр» подводной лодкой и фрегатом ВМФ РФ. Четыре крылатые ракеты ударили по укрытиям боевиков в районе восточнее Пальмиры, где продолжаются ожесточенные столкновения с получившими подкрепления боевиками. Запуск ракет продемонстрировал высокую готовность российских моряков.

* Организация запрещена на территории РФ.