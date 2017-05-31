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Новости Сирии
Минобороны РФ заранее предупредила Запад о ударе «Калибрами» по террористам ИГ

Минобороны РФ заранее предупредила Запад о ударе «Калибрами» по террористам ИГ

8:47  31 Мая 2017
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Минобороны РФ заранее предупредила Запад о ударе «Калибрами» по террористам ИГ

Москва, 31 мая. Командование вооруженных сил стран западной коалиции в Сирии заранее было оповещено о запуске РФ крылатых ракет по позициям террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Об этом заявили сегодня представители Минобороны РФ.

«Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия»,  — указано в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ заранее предупредила Запад о ударе «Калибрами» по террористам ИГ

Ранее стало известно о запуске крылатых ракет «Калибр» подводной лодкой и фрегатом ВМФ РФ. Четыре крылатые ракеты ударили по укрытиям боевиков в районе восточнее Пальмиры, где продолжаются ожесточенные столкновения с получившими подкрепления боевиками. Запуск ракет продемонстрировал высокую готовность российских моряков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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