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Новости Сирии
Сирия: ВМФ РФ выпустили ракеты «Калибр» по ИГ в Пальмире

Сирия: ВМФ РФ выпустили ракеты «Калибр» по ИГ в Пальмире

8:41  31 Мая 2017
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Сирия: ВМФ РФ выпустили ракеты «Калибр» по ИГ в Пальмире

Москва, 31 мая. Фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» Военно-морского флота Российской Федерации осуществили пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена на территории России) в районе сирийской Пальмиры. Об этом сообщает сегодня военное ведомство России. 

По данным ведомства, из акватории в восточной части Средиземного моря были осуществлены пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам экстремистской группировки ИГ* (запрещена в России) в районе сирийской Пальмиры. Сообщается, что все ракеты достигли цели — они поражены. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #сирия #иг #пальмира #вмф рф
Дана Балан
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