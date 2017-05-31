Сирия: ВМФ РФ выпустили ракеты «Калибр» по ИГ в Пальмире

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Москва, 31 мая. Фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» Военно-морского флота Российской Федерации осуществили пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена на территории России) в районе сирийской Пальмиры. Об этом сообщает сегодня военное ведомство России.

По данным ведомства, из акватории в восточной части Средиземного моря были осуществлены пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам экстремистской группировки ИГ* (запрещена в России) в районе сирийской Пальмиры. Сообщается, что все ракеты достигли цели — они поражены.

* Организация запрещена на территории РФ.