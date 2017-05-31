Курить не модно: большинство курильщиков в России хотят завязать

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Москва, 31 мая. В России большинство курильщиков хотели бы завязать с вредной привычкой. Об этом говорится в свежем исследовании ВЦИОМ.

Как сообщают «Известия», о своем желании бросить курить в 2017-м году говорят 79% принявших участие в опросе. К слову, всего четыре года назад, в 2013-м такое желание испытывали 57% респондентов.

Кроме того, за пять месяцев текущего года завязали с пагубной привычкой 20% россиян, а почти 50% заявили, что никогда не курили. Ну а из тех, кто курит, каждый пятый выкуривает по пачке и больше в день.

Что касается, причин, побудивших бросить курить, то чаще всего называется элементарное сильное желание – 22%. Также среди причин – сильная болезнь (11%), спокойная жизнь (5%) и также беременность и повышение цен (по 3%).