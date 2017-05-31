Киевскому режиму не прожить и дня без войны — член Совфеда РФ

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. В настоящее время киевский режим не может позволить гражданам Украины утратить ощущение противостояния с Россией, поскольку мирное время будет означать политический крах для киевских политиков, считает зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Сенатор отметил, что именно для нагнетания противостояния с РФ на Украине вводятся санкции против российских интернет-компаний.

«Киеву повоевать сейчас на Донбассе особенно не дают, а жизнь без войны, без военных условий — это политическая смерть нынешнего режима. Поэтому они придумывают другие войны», — отметил Климов в беседе с Lenta.ru, напомнив об обысках в киевском офисе украинского отделения «Яндекса».

Решение Киева «защитить» украинцев от содержания российских социальных сетей, отмечает сенатор, вызвало сильное недовольство — украинские граждане привыкли пользоваться более развитым российским сегментом Интернета и с трудом отказываются от предпочтений в угоду украинскому патриотизму и национальной сознательности.