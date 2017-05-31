РФ скептически относится к планам США по созданию «арабского НАТО»

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Москва, 31 мая. Идею США об объединении арабских стран против Ирана в Москве называют бесперспективной.

Вашингтон не учитывает религиозный фактор, который станет камнем преткновения на пути создания альянса, считают в России. Об этом сегодня пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Население арабских стран составляет не только мусульмане-сунниты, но и значительное число шиитов, реакцию которых на агрессию против Тегерана предсказать не сложно.

«Любые агрессивные действия военного характера против Ирана, считающегося оплотом шиизма, чреваты эскалацией ситуации на территории ряда стран, которые, по задумке, должны войти в военный блок», — цитирует издание собеседника.

Впервые информация о планах президента США Дональда Трампа по созданию «арабского НАТО» прозвучала еще в феврале текущего года. Сам американский лидер озвучил ее 21 мая на саммите в Эр-Рияде.