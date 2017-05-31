Форвард «Автодора» Миннерат покинул клуб ради Евролиги

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Саратов, 31 мая. Нападающий Николас Миннерат принял решение покинуть саратовский клуб «Автодор», чтобы найти более амбициозный клуб, который будет участвовать в престижнейшем турнире — Евролиге.

По словам президента «Автодора» Владимира Родионова, 28-летний американец действительно решил покинуть команду, а удержать лучшего снайпера руководство просто не смогло по финансовым соображениям, сообщает газета «Известия».

«Миннерат претендует на зарплату 700–800 тыс. долларов в год, но у нас он получал в четыре раза меньше. Могу сказать, что сейчас у него порядка восьми предложений от ведущих европейских клубов», — отметил Родионов.

Напомним, в этом сезоне Миннерат набирал в среднем за матч 23,3 очка, опередив защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа, который в минувший вторник получил награду MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ.