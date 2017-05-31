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Происшествия
Взрывом в Кабуле повреждено здание китайского агентства Синьхуа 

Взрывом в Кабуле повреждено здание китайского агентства Синьхуа 

8:26  31 Мая 2017
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Взрывом в Кабуле повреждено здание китайского агентства Синьхуа 

Кабул, 31 мая. Здание, где располагается бюро китайского информагентства Синьхуа, получило повреждения в результате мощного взрыва в Кабуле. По данным журналистов, взрывной волной выбиты стекла на первом этаже. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Напомним, взрыв в столице Афганистана прогремел в 8.25 по местному времени в районе, где находится президентский дворец и иностранные посольства. 

Взрывом в Кабуле повреждено здание китайского агентства Синьхуа 

По информации из разных источников, есть погибшие и раненые. Поступают сведения о как минимум 60 раненых, которые госпитализированы в местные больницы.

Алексей Громов
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