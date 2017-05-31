Uber уволила инженера из-за кражи технологий у корпорации Alphabet

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Нью-Йорк, 31 мая. Инженер Энтони Левандовски был уволен руководством компании Uber в связи с делом о краже документов, касающихся разработки беспилотного автомобиля. Ранее Левандовски работал в компании Waymo, которая занимается беспилотным автомобилем для Alphabet, и сохранил огромный архив документов, схем и описаний систем беспилотника, сообщает New York Times.

Руководство Uber пригрозило уволить Левандовски, если он не вернет эти документы, однако суд признал, что инженер вправе не свидетельствовать против себя. По решению суда Левандовски должен был быть отстранен от разработки лидара беспилотного автомобиля, но при этом может продолжить участие в проекте.