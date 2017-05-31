Кузов Fiat 500 украсили картинками из Камасутры

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Рим, 31 мая. Тюнеры ателье Garage Italia Customs, до этого прославившееся нестандартными проектами, представили на суд поклонников еще один.

Как сообщают специализированные СМИ, в качестве объекта был выбран хэтчбек FIAT 500, кузов которого художник украсили явно не детским содержанием, а картинками с возрастной категорией «18+».

Так на поверхности авто не осталось свободного места – кузов был полностью покрыт иллюстрациями из Камасутры. К слову, фанаты ателье придумали забавное название модели — FIAT 500 Kar_masutra.

К слову, салон Kar_masutra также снабжен всем необходимым для создания интимной атмосферы – тут можно найти различные сексуальные игрушки, а окна авто можно закрыть красными шторами.