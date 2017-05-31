Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Кузов Fiat 500 украсили картинками из Камасутры

Кузов Fiat 500 украсили картинками из Камасутры

8:19  31 Мая 2017
132

Кузов Fiat 500 украсили картинками из Камасутры

Рим, 31 мая. Тюнеры ателье Garage Italia Customs, до этого прославившееся нестандартными проектами, представили на суд поклонников еще один.

Как сообщают специализированные СМИ, в качестве объекта был выбран хэтчбек FIAT 500, кузов которого художник украсили явно не детским содержанием, а картинками с возрастной категорией «18+».

Так на поверхности авто не осталось свободного места – кузов был полностью покрыт иллюстрациями из Камасутры. К слову, фанаты ателье придумали забавное название модели — FIAT 500 Kar_masutra.

Кузов Fiat 500 украсили картинками из Камасутры

К слову, салон Kar_masutra также снабжен всем необходимым для создания интимной атмосферы – тут можно найти различные сексуальные игрушки, а окна авто можно закрыть красными шторами.

#италия #рим
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть