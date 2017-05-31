Сенат США получит от Флинна документы о контактах с Россией

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Экс-помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн согласился предоставить сенатскому комитету по разведке ряд документов по «вмешательству» России в выборы 2016 года. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники.

BREAKING: AP source: Ex-National Security Adviser Flynn will provide some documents under subpoena to Senate intelligence panel. — The Associated Press (@AP) May 30, 2017

По данным газеты The Wall Street Journal, для разбирательства приписываемых России попыток вмешательства в ход выборов президента США Флинн предоставит документацию принадлежащих ему компаний с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также свои личные бумаги, которые сенаторы запрашивали у него еще в начале мая.

Ранее адвокат Флинна направил письмо председателю комитета по разведке Ричарду Бэрру и его заместителю Марку Уорнеру, в котором говорилось о том, что бывший советник Трампа не намерен передавать сенаторам никаких документов и не давать показаний на основании того, что «любые его заявления могут быть использованы против него». В нем защитник Финна также указал на «рост общественной истерии» вокруг дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. Он также назвал «опасным» для своего подзащитного, назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по данному делу.

Комментируя полученное письмо, в Сенате отметили, что уважают право бывшего советника Дональда Трампа на пятую поправку к Конституции, а затем добавили, что «разочарованы его решением игнорировать повестку комитета».

«Мы продолжим активно добиваться от генерала Флинна дачи показаний и предоставления им комитету всех относящихся к делу материалов», — рассказали тогда сенаторы о своих дальнейших действиях.

Напомним, что Майкл Флинн пробыл на посту советника Дональда Трампа по национальной безопасности меньше месяца. В середине февраля он был вынужден подать в отставку, после того как стало известно о его встрече с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, на которой якобы обсуждались антироссийские санкции.

Позже Флинн признал, что в период, предшествовавший инаугурации Трампа, он из-за быстро развивавшихся событий и «по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России».

«Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», — пояснил он.

Журнал Politico со ссылкой на свои источники сообщал о том, что президент США Дональд Трамп сожалеет о своем решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.

Также комитет по разведке американского Сената запросил у участников предвыборной кампании президента США Дональда Трампа данные об их контактах с россиянами.

The New York Times со ссылкой на чиновников сообщает о том, что этот запрос был отправлен в связи с проходящим расследованием по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. За отказ в сотрудничестве, грозят вызовом в суд для дачи показаний.

Уже известно, что в сенат вызваны бывшие советники предвыборного штаба Трампа Картер Пейдж и Роджер Стоун. Также в списках значатся бывший руководитель предвыборного штаба избранного президента США Пол Манафорт и экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Получив письмо из сената, Картер Пейдж заявил о своем намерении дать показания. Роджер Стоун также высказался о своей готовности явиться в Сенат, при этом отметив, что у разведки США, которая, следила за ним, и так есть вся информация.

От дачи показаний в Конгрессе по делу о так называемом российском «вмешательстве» в выборы президента 2016 года отказался и личный юрисконсульт действующего президента США Майкл Коэн.

«Я отказался от приглашения участвовать в слушаниях, потому что запрос был плохо сформулирован, он был слишком общим и не заслуживал ответа», — заявил он в интервью телеканалу ABC.

Ранее также сообщалось, что по делу о «вмешательстве» России в выборы президента США был допрошен зять Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер. Он, якобы, намеревался наладить с Москвой секретный канал связи. Правда позже американский телеканал Fox News выступил с опровержением этой информации.

СМИ утверждает, что главной темой встречи Кушнера и Кисляка в здании Trump Tower была Сирия, а идея постоянного обходного канала передачи секретной информации никогда не обсуждалась.