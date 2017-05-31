Десятки человек погибли, более 100 ранены после взрыва в центре Кабула
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Кабул, 31 мая. Десятки человек погибли, более 100 получили различные ранения в результате мощного взрыва в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство AFP.
Напомним, ранее министерство здравоохранения Афганистана говорило о 60 раненых. Некоторые агентства сообщали, что в результате мощного взрыва более 50 человек «убиты или ранены».
Кабул содрогнулся от сильного взрыва утром в среду. Взрыв прогремел вблизи президентского дворца и зданий иностранных посольств.
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