Десятки человек погибли, более 100 ранены после взрыва в центре Кабула

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Кабул, 31 мая. Десятки человек погибли, более 100 получили различные ранения в результате мощного взрыва в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство AFP.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Афганистана говорило о 60 раненых. Некоторые агентства сообщали, что в результате мощного взрыва более 50 человек «убиты или ранены».

ÚLTIMA HORA: Decenas de muertos y más de 100 heridos tras un atentado suicida con en una zona diplomática de Kabul https://t.co/d7WUAVeDMM pic.twitter.com/uaM6V9iR2U — RT en Español (@ActualidadRT) May 31, 2017

Кабул содрогнулся от сильного взрыва утром в среду. Взрыв прогремел вблизи президентского дворца и зданий иностранных посольств.