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Происшествия
Десятки человек погибли, более 100 ранены после взрыва в центре Кабула

Десятки человек погибли, более 100 ранены после взрыва в центре Кабула

8:18  31 Мая 2017
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Десятки человек погибли, более 100 ранены после взрыва в центре Кабула

Кабул, 31 мая. Десятки человек погибли, более 100 получили различные ранения в результате мощного взрыва в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство AFP.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Афганистана говорило о 60 раненых. Некоторые агентства сообщали, что в результате мощного взрыва более 50 человек «убиты или ранены».

Кабул содрогнулся от сильного взрыва утром в среду. Взрыв прогремел вблизи президентского дворца и зданий иностранных посольств. 

 

#кабул #афганистан #взрыв
Дана Балан
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