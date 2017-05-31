Киев, кстати, тоже наш: Дмитрий Лекух об истерике Порошенко из-за Анны Русской

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У меня иногда возникает ощущение, что над территорией Украины реально распыляют психотропные вещества. Потому как иначе трудно находить объяснения не только политическим процессам и военным эксцессам, продолжающим там длиться, но и историческому брожению тамошних умов.

Кто выкопал Черное море?

Мы уже слышали великолепные истории о якобы великом народе «древних укров» (хотя исторически «украина» — это всего лишь «окраина», и «украин» в русских исторических документах было множество: от Балтики до Алтая).

Мы наблюдали попытки возвести генеалогию «украинцев» к т.н. трипольской культуре, что вызвало настоящую истерику у палеогенетиков: наличие митохондриальной ДНК определенных галлогрупп в захоронениях «трипольцев» говорит о малоазиатском или даже протосемитском типе, а такого количества дополнительных евреев ни одно государство Израиль не выдержит.

Мы дивились вбросам о претензиях на «украинство» самого Чингисхана, чему изрядно удивились в Монголии и даже в Китае, — но разве настоящих украинских историков могут смутить такие мелочи?

Но все это было больше, так сказать, для внутреннего употребления. И на международный уровень почти не выходило.

Однако тут во Францию в гости к президенту Макрону съездил российский президент Путин, после чего на территории несчастной Украины случился уже международный конфуз.

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После того, как Владимир Путин упомянул в своем выступлении о том, что французская королева Анна, жена короля Генриха I, мать короля Филиппа I и одного из вождей Первого крестового похода Гуго Великого, была русской княжной и третьей дочерью русского князя Ярослава Мудрого, — в Киеве началась самая настоящая истерика.

Киев — русский город

Думается мне, в беседе со своим французским коллегой Владимир Путин меньше всего думал об Украине. Он и об Анне-то заговорил исключительно потому, что привез в подарок копию знаменитого Реймсского Евангелия, написанного кириллицей и глаголицей, на котором присягали французские короли. И которое, согласно одной из версий, привезла во Францию в качестве приданого как раз Анна Ярославна.

Ну, казалось бы — сказал и сказал. Обычная дипломатическая практика — подчеркивать исторические связи. Но не тут-то было.

Первой официальный протест с Украины поспешила озвучить вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Ярослав Мудрый — русский князь, а Анна Ярославна — русская княжна. А Киев тогда — русский город, как и Крым — российская вотчина? На кого это рассчитано?» — вознегодовала известная в прошлом и, вроде бы, образованная журналистка Геращенко.

Вот каков уровень украинского гуманитарного образования, подумали мы. Но тут подключилась уже и «тяжелая артиллерия».

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Сначала шоколадный президент Украины заявил, что Владимир Путин «похитил» у его страны для российской истории дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну Ярославну. И обозвал и без того не самую счастливую при жизни женщину «украинской княжной».

А затем отличился и министр иностранных дел соседней территории. Этот и вовсе выдвинул претензии к России по поводу Александра Сергеевича Пушкина, «так как украинские Одесса и Крым вдохновляли его творческий гений».

Не вырубить топором

Что тут можно сказать.

Дело даже не в том, что буйная дочь князя Ростовского, Новгородского и Киевского Ярослава Хромца и шведской принцессы Ингигерды вряд ли была бы довольна, если б ее назвали «окраинной княжной»: есть в этом, знаете ли, нечто провинциальное.

Тут беда еще и в том, что украинский президент в пылу оскорбил целые поколения французских историков и аристократов. Ведь и во Франции королеву Анну чаще всего именуют Анной (иногда Агнессой, есть версия, что именно под этим именем она приняла католичество) Русской.

Ну, вот, Анна Русская — и все тут.

Фантастической, кстати, красоты и весьма сомнительной добродетели женщина. Королева Франции, вторым браком — графиня де Крепи.

И ведь понятно, что, с точки зрения современного украинского руководства, это неправильно, неполиткорректно и непатриотично, и вообще является «принятием стороны страны-агрессора». Но, увы и ах, никакой Евромайдан и никакая украина головного мозга у руководителей разоренной воровством, глупостью и гражданской войной территории не могут отменить того, что записано в Истории пером.