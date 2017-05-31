Слуцкий получит разрешение на работу в Великобритании в начале лета

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Москва, 31 мая. Бывший наставник столичного ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшей перспективе одержит разрешение на работу в Великобритании. Известный российский специалист уже ведет переговоры с одним из клубов чемпионата Футбольной лиги Англии.

По имеющейся информации, завтра, 1 июня, 46-летний специалист должен получить разрешение на работу в Великобритании. На сегодняшний день заслуженный тренер России ведет переговоры с одним из английских клубов. И, скорее всего, он возглавит команду из второй по значимости лиги английского футбола — Чемпионшипа.

Как отметил футбольный агент Шандор Варга, ему нравится, что Слуцкий принял решение уехать в Великобританию, поскольку многие тренеры боятся ехать в другие страны или не хотят. К тому же многие сталкиваются с языковым барьером.

«Приятно, что Слуцкий даже после работы со сборной России готов начать зарубежную карьеру с Чемпионшипа», — цитирует агента газета «Известия».

Напомним, Слуцкий покинул тренерский мостик ЦСКА в конце прошлого года, когда армейцам была необходима встряска. Поэтому решение специалиста не стало большой неожиданностью.