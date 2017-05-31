Бывшие госслужащие при приеме на новую работу должны будут пройти спецкомиссию
Москва, 31 мая. Министерство труда РФ разрабатывает новые правила приема на работу бывших сотрудников государственной службы.
Ведомство предлагает сделать для них обязательным прохождение специальной комиссии и считает, что такая мера станет еще одним способом борьбы с коррупцией. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе министерства.
При оформлении на новое место работы в течение первых двух лет после увольнения бывший чиновник должен будет обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по месту своей предыдущей службы.
В Минтруде подчеркивают, что такие правила распространятся исключительно на руководящий аппарат.