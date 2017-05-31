Бывшие госслужащие при приеме на новую работу должны будут пройти спецкомиссию

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Москва, 31 мая. Министерство труда РФ разрабатывает новые правила приема на работу бывших сотрудников государственной службы.

Ведомство предлагает сделать для них обязательным прохождение специальной комиссии и считает, что такая мера станет еще одним способом борьбы с коррупцией. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе министерства.

При оформлении на новое место работы в течение первых двух лет после увольнения бывший чиновник должен будет обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по месту своей предыдущей службы.

В Минтруде подчеркивают, что такие правила распространятся исключительно на руководящий аппарат.