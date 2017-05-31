Нарушители антитабачного закона в 2016 году заплатили 121 млн штрафов

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. В 2016 году нарушители антитабачного закона заплатили более 120 млн рублей штрафов. Об этом говорится в распространенном Роспотребнадзором к Всемирному дню без табака сообщении.

В прошлом году нарушители антитабачного закона заплатили 121,5 млн рублей в качестве штрафов. К административной ответственности привлекли 12,5 тыс. нарушителей, в том числе 1,8 тыс. юридических лиц.

За время действия антитабачного закона с 2013 года Роспотребнадзор привлек к ответственности 52 тысячи нарушителей, в том числе более шести тысяч юридических лиц.

Ранее Газета.ru сообщила, правительство России на 50 рублей увеличило стоимость спецмарки для маркировки табачной продукции.