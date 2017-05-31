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Политика
Италию ждут внеочередные парламентские выборы по новым правилам

Италию ждут внеочередные парламентские выборы по новым правилам

8:10  31 Мая 2017
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Италию ждут внеочередные парламентские выборы по новым правилам

Рим, 31 мая. Четыре ведущие итальянские политические партии на этой неделе впервые смогли прийти к соглашению по новому электоральному порядку. Новый закон позволит провести досрочные выборы в парламент, к чему последние полгода стремятся все крупные партии.

Одним из нововведений в порядке выборов станет пятипроцентный барьер, который отсеет мелкие политические силы и позволит четырем крупнейшим партиям — Демократической партии, партии «Вперед, Италия!», правым евроскептикам из «Лиги Севера» и внесистемному «Движению пяти звезд» — создать менее раздробленный парламент.

Италию ждут внеочередные парламентские выборы по новым правилам

«Опираясь на данные опросов и закон, который сейчас рассматривается, ни одна коалиция не заручится большинством, поскольку только демократы и «звезды» в состоянии получить на двоих более половины мест, но такая коалиция в принципе невозможна», — приводят «Известия» мнение итальянского политолога Дарио Кваттромани.

В сложившихся обстоятельствах в Италии могут получить значительное влияние такие партии, как «Лига Севера» и оппозиционное «Движение пяти звезд», занимающие пророссийские позиции и выступающие за выход Италии из ЕС. Предполагается, что выборы могут пройти одновременно с выборами в Германии, назначенными на 24 сентября.

 

Валентин Меликов
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