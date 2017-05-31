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Политика
Глава Узбекистана выразил соболезнования Путину в связи с ураганом

Глава Узбекистана выразил соболезнования Путину в связи с ураганом

8:10  31 Мая 2017
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Глава Узбекистана выразил соболезнования Путину в связи с ураганом

Ташкент, 31 мая. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил главе российского государства Владимиру Путину телеграмму в связи с трагедией, случившейся в результате разрушительного стихийного бедствия в российской столице. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана. 

Мирзиеев выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным погибших.

«Прошу также передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим», — следует из послания.

Напомним, в прошедший понедельник на Москву обрушился сильный ураган с ливнями и ветром до 30 метров в секунду. В результате стихии, по последним данным, погибли 16 человек. Также более 170 человек пострадали. 

Более 20 тысяч. спасателей устраняли последствия урагана в Москве и Московской области.

#путин #россия #узбекистан #ураган
Дана Балан
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