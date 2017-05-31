Депутаты ГД предлагают выплатить жителям Крыма и Севастополя долги СССР

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Москва, 31 мая. В недрах думского комитета по бюджету и налогам подготовлен законопроект, предполагающий выплаты советских долгов по вкладам жителям Крыма и Севастополя.

Как сообщает RT, разработал поправки в соответствующие законы Алексей Белик, который пояснил, что выплатой компенсаций следует материально поддержать жителей двух регионов РФ, которые сейчас находятся «в непростом социальном положении».

«Законы о компенсациях есть, и большинство жителей России уже получил свои деньги. Однако жителей Крыма и Севастополя это не касалось, поскольку они де-юре проживали не на российской территории» — резюмировал парламентарий.

Добавим, что законодательную инициативу Белика анализируют в профильном совете нижней палаты российского парламента, после чего она будет направлена в Кабмин. В случае одобрения документ направят на рассмотрение в Государственную Думу.