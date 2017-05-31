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Происшествия
Десятки раненых госпитализированы после взрыва у посольства Германии в Кабуле

Десятки раненых госпитализированы после взрыва у посольства Германии в Кабуле

7:53  31 Мая 2017
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Десятки раненых госпитализированы после взрыва у посольства Германии в Кабуле

Кабул, 31 мая. От взрыва, прогремевшего в столице Афганистана, погибли люди, есть раненые. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в полиции. Однако точные данные пока не приводятся.

Другие СМИ пишут, что по информации министерства здравоохранения Афганистана, пострадали 60 человек, они с различными травмами госпитализированы в местные больницы. 

Мощный взрыв раздался в Кабуле недалеко от президентского дворца и зданий, где располагаются посольства иностранных государств. По словам очевидцев, в домах выбиты стекла и двери. 

Алексей Громов
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