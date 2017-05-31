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Спорт
Центровой «Лейкерс» Мозгов рассказал о своей популярности в России и США

Центровой «Лейкерс» Мозгов рассказал о своей популярности в России и США

7:46  31 Мая 2017
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Центровой «Лейкерс» Мозгов рассказал о своей популярности в России и США

Москва, 31 мая. Первый российский чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов, который сейчас выступает за калифорнийский клуб, рассказал о том, как часто его узнают в России.

По словам 30-летнего центрового, в России его узнают не так часто — в Штатах намного чаще, тем более никто не интересуется, кто сидит за рулем автомобиля, которым ты управляешь.

«Все сконцентрированы на себе, а вот на улице подходят. Самое смешное, что однажды недели три-четыре ездил по Москве на MINI Cooper! Люди просто выпадали в осадок, когда на заправке я вылезал из него со своими 216 сантиметрами роста», — рассказал Ти-Мо. 

При этом баскетболист признался, что в салоне этого небольшого автомобиля чувствует себя очень удобно и комфортно, сообщает RT.  

Кроме того, центровой «озерников» признался, что порой в московских пробках хочется поговорить с некоторыми участниками дорожного движения по-мужски.

#баскетбол #нба #мозгов #лейкерс
Дана Балан
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