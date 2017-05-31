Луческу назвал свой приход в «Зенит» большой ошибкой

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Москва, 31 мая. Уволенный с поста главного тренера «Зенита» Мирча Луческу назвал «большой ошибкой» свой приход в петербургскую команду. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Решение о досрочном расторжении контракта с румынским наставником руководство клуба приняло 28 мая.

«Было большой ошибкой прийти сюда», — прокомментировал свое увольнение бывший тренер «Зенита».

Румынский наставник Мирча Луческу стал главным тренером «Зенита» летом 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России. В чемпионате команда заняла третье место, в кубке России клуб выбыл из соревнования на стадии 1/8 финала, уступив «Анжи». В Лиге Европы «Зенит» завершил выступление в 1/16 финала, проиграв бельгийскому «Андерлехту».