Роберт Де Ниро назвал происходящее в Штатах «тупой комедией»

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Провиденс (Род-Айленд, США), 31 мая. Голливудский актер Роберт Де Ниро публично охарактеризовал происходящее в США, как «тупую комедию».

Об этом сообщает RT, ссылаясь на публикацию в The Time. Де Ниро позволил себе подобное киносравнение, выступая перед выпускниками Брауновского университет в Род-Айленде.

«Страна сошла с ума: когда вы начинали учебу, страна была вдохновляющей, духоподъемной драмой, к вашему выпуску она превратилась в трагически тупую комедию», — поиграла терминами американская кинозвезда.

После чего Де Ниро призвал не отчаиваться, напомнил вчерашним студентам, что они – будущее Соединенных Штатов, и призвал выпускников «работать над тем, чтобы остановить безумие» и стремиться сделать мир лучше.