Российские студенты боятся кредитов

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Москва, 31 мая. Лишь 15% российских студентов имеют кредитные обязательства перед банками. Остальные предпочитают копить деньги на необходимые нужды, а не занимать. Такой вывод можно сделать из результатов исследования, которое провел Бинбанк.

«Основные опасения российских студентов связаны со страхом невыплат в связи с отсутствием стабильного регулярного дохода. Негативное отношение к кредитам также объясняется непониманием сути продукта и отсутствием опыта пользования», — приводит газета «Известия» выдержки из обзора.

Лишь треть из 15% студентов взяли деньги в банке под потребительские нужды. По 1,5% приходится на ипотеку и автокредиты. Это при том, что за границей больше половины (до 60%) учащихся имеют различные кредиты. Российская же молодежь отдает предпочтение накопительным банковским счетам.