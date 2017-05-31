Минэкономразвития: доходы россиян вернутся к докризисному уровню, а пенсии «заморозят»

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Минэкономразвития разработало вариант макропрогноза, согласно которому доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а реальный рост пенсий будет заморожен.

«Сценарные условия – это не предложения Минэкономразвития, а аналитический прогноз, который не предлагает каких бы то ни было непопулярных мер», – поясняют в ведомстве.

Федеральное агентство новостей ознакомилось с документом.

В Минэкономразвития сообщают, что данный прогноз был разработан в составе трех основных вариантов – базового, консервативного и целевого, с учетом состояния динамики мировой экономики, конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков, а также состояния и тенденций развития российской экономики.

В соответствии с ведомственным прогнозом, в целевом варианте предлагается повысить темпы роста за счет увеличения численности занятого населения, повышения инвестиционной активности и производительности труда. В том числе предполагается, что рост занятости населения будет обеспечен, в том числе, и за счет повышения пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Из представленных в документе демографических данным видно, что к 2035 году число пенсионеров сократится на 23%, или на семь миллионов человек, в сравнении с нынешним годом. Соответственно это приведет к падению уровня пенсий в соотношении к заработной плате с текущих 35% до 22%.

В ведомстве считают, что в случае успешной реализации реформ экономический рост достигнет 3,5% к 2026 году, а затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже. В итоге реальные доходы населения, упавшие за последние три года на 10%, вернутся к уровню докризисного 2013 года только к 2022 году.

«В сравнении с 2016 г. доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты – на 56,5%, экономика – на 78%, а пенсии – всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 году, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году. пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 года», — говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Из документа также следует, что при реальном росте страховых пенсий на 2,5%, денежные выплаты неработающих пенсионеров за 20 лет увеличатся в реальном выражении на 20%.

В пересчете на сегодняшние курс рубля средняя страховая пенсия через 18 лет составит, как и сейчас, чуть более 13 тысяч рублей, а пенсия неработающего пенсионера увеличится примерно до 15,5 тысяч рублей.

Также в Минэкономразвития отмечают, что в целевом варианте в 2018-2019 годах. среднегодовые темпы роста реальной заработной платы ускорятся и будут на 1,3 процентных пункта выше, чем в базовом варианте прогноза, стимулируя при этом потребительский спрос.

«При этом для разработки параметров федерального бюджета на 2017–2019 годы за основу принят базовый вариант прогноза», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Этот вариант предусматривает в социальной сфере повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса.

«Ожидается, что начиная с 2017 года, восстановится положительная динамика инвестиций в основной капитал и рост доходов населения, что будет способствовать росту инвестиционного и потребительского спроса при сохранении положительной динамики внешнеэкономического спроса», — добавили ведомстве.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым средний размер назначенных пенсий в феврале составил 12 893 рубля.

Также ряд СМИ ранее сообщал о том, что для самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством, могут быть созданы определенные условия, которые заставят их задуматься о том, что выгоднее — платить налоги или продолжать работать только на себя. В число этих мер предлагается включить запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии.

Кроме того, министерство финансов РФ выступило инициативой о снижении ставки страховых взносов с 30 до 22% и повышение НДС до 22%. В ведомстве объясняли это тем, что данные действия помогут сохранить пенсионные права россиян при проведении налогового маневра. Однако, Министерство труда России не поддержало это предложение, объяснив свое решение тем, что подобный маневр бьет по финансированию Пенсионного фонда России.

Сейчас взнос в ПФР составляет 22%, из которых 16% учитываются в будущих пенсионных правах граждан, а 6% идут на фиксированную выплату. Основная часть снижения ставки приходится именно на пенсионный взнос.