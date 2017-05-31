Россиян защитят от отключения Интернета из других стран

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Москва, 31 мая. Национальный сегмент сети Интернет застрахуют от выключения другими государствами, для чего в будущем году на законодательном уровне будет определен статус Рунета и также предложена схема его работы. Технически предупредить вероятность отключения России от Сети намерены к 2021 году.

По словам руководителя рабочей группы «Информационная безопасность» Ильи Массуха, на территории России не так давно проводились исследования, в ходе которых тщательно рассматривалась возможность отключения Рунета от других стран.

Как отметил специалист, учения продемонстрировали, что была некая незащищенность, что кто-то может отключить Интернет в России.

«Необходимо предотвратить даже саму возможность этого отключения, чтобы наш виртуальный мир сохранялся вне зависимости от событий в мире», — передают слова Массуха «Известия».

Научные сотрудник сообщил, что гипотетически есть разные методы оставить россиян без обычного использования Интернета.

Однако через четыре года будут сформированы и начнут «работать в соответствии с законодательством элементы инфраструктуры российского сегмента сети Интернет в России, устранена возможность отключения национального сегмента другими странами».