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Технологии
Россиян защитят от отключения Интернета из других стран

Россиян защитят от отключения Интернета из других стран

7:29  31 Мая 2017
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Россиян защитят от отключения Интернета из других стран

Москва, 31 мая. Национальный сегмент сети Интернет застрахуют от выключения другими государствами, для чего в будущем году на законодательном уровне будет определен статус Рунета и также предложена схема его работы. Технически предупредить вероятность отключения России от Сети намерены к 2021 году. 

По словам руководителя рабочей группы «Информационная безопасность» Ильи Массуха, на территории России не так давно проводились исследования, в ходе которых тщательно рассматривалась возможность отключения Рунета от других стран.

Как отметил специалист, учения продемонстрировали, что была некая незащищенность, что кто-то может отключить Интернет в России. 

«Необходимо предотвратить даже саму возможность этого отключения, чтобы наш виртуальный мир сохранялся вне зависимости от событий в мире», — передают слова Массуха «Известия»

Научные сотрудник сообщил, что гипотетически есть разные методы оставить россиян без обычного использования Интернета. 

Однако через четыре года будут сформированы и начнут «работать в соответствии с законодательством элементы инфраструктуры российского сегмента сети Интернет в России, устранена возможность отключения национального сегмента другими странами».

#россия #интернет #рунет #сеть
Дана Балан
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