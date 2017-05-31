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Общество
Роскомнадзор напомнил PornHub обещание подарить премиум-подписку

Роскомнадзор напомнил PornHub обещание подарить премиум-подписку

7:46  31 Мая 2017  /обновлено: 7:48  31 Мая 2017
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Роскомнадзор напомнил PornHub обещание подарить премиум-подписку

Москва, 31 мая. В социальной сети «ВКонтакте» пользователь Феликс Зинатуллин объявил, что видел как представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский потребовал у PornHub обещанный премиальный аккаунт со сцены Санкт-Петербургской интернет-конференции. Он заявил представителю компании в РФ Дмитрию Колодину, что в обмен проконтролирует разблокировку одного из крупнейших порносайтов в России.

Роскомнадзор напомнил PornHub обещание подарить премиум-подписку

«Феликс, Вадим получит премиум, когда проснётся офис в Канаде», — написал сам Колодин в комментариях у Зинатуллина. На вопрос Lenta.ru Ампелонский подтвердил, что пошутил на эту тему на интернет-конференции. В целом в комментариях участники конференции подтвердили, что на конференции было немало шуток. 

Напомним, PornHub был заблокирован по решению суда в Краснодарском крае. После полутора лет ограничения были сняты.

#ампелонский
Валентин Меликов
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