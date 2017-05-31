Роскомнадзор напомнил PornHub обещание подарить премиум-подписку

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Москва, 31 мая. В социальной сети «ВКонтакте» пользователь Феликс Зинатуллин объявил, что видел как представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский потребовал у PornHub обещанный премиальный аккаунт со сцены Санкт-Петербургской интернет-конференции. Он заявил представителю компании в РФ Дмитрию Колодину, что в обмен проконтролирует разблокировку одного из крупнейших порносайтов в России.

«Феликс, Вадим получит премиум, когда проснётся офис в Канаде», — написал сам Колодин в комментариях у Зинатуллина. На вопрос Lenta.ru Ампелонский подтвердил, что пошутил на эту тему на интернет-конференции. В целом в комментариях участники конференции подтвердили, что на конференции было немало шуток.

Напомним, PornHub был заблокирован по решению суда в Краснодарском крае. После полутора лет ограничения были сняты.