Донбасс: ВСУ в течение суток 5 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

В Избранное

Скопировать

Луганск (ЛНР), 31 мая. Киевские силовики в течение последних суток пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР, обстреляв территорию республики.

Как передает народная милиция, ВСУ вели обстрелы с двух направлений – Крымского и Шарова Кута. Под огонь киевских силовиков по два раза попали окрестности Фрунзе и Новокиевки, один раз обстрелу подверглись Сокольники.

Во время обстрелов территории Луганской народной республики использовались стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 120 мм, а также станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, в результате обстрелов со стороны ВСУ никто из гражданских и личного состава не пострадал, урона инфраструктуре республики не нанесено.