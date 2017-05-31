Россияне стали меньше пить паленую водку

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Москва, 31 мая. В России примерно на 15% сократилось потребление некачественной алкогольной продукции.

Как пишут «Известия», в 2016 году объем потребления нелегального алкоголя на душу населения в России составил 3 литра в пересчете на этиловый эквивалент. В 2015 году этот показатель составлял 3,5 литров.

Эксперты считают, что снижению потребления нелегальной алкогольной продукции способствует внедрение ЕГАИС в розничном звене, что позволило обеспечить 100-процентную гарантию нахождения только легальной продукции в легальной рознице.

Добавим, что в России в прошлом году зафиксировано снижение общего потребления алкоголя – до 10,3 литров на душу населения. Так, в 2015 году этот показатель составлял 10,5 литров, а в 2008 году – 15,7 литров.

В российском МЭР полагают, что «снижению потребления алкоголя способствует комплекс мер, направленных на популяризацию здорового образа жизни, переориентацию на потребление в сторону слабоалкогольный продукции, повышение доступности легальной и качественной продукции, а также борьба с контрафактной продукцией на рынке».