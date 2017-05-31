На Украине объяснили невозможность декоммунизирвоать «Родину-мать»

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Киев, 31 мая. Герб СССР на монументе «Родина-мать» в столице Украины не был демонтирован из-за закона об охране культурного наследия, а также авторских и смежных прав. Об этом со ссылкой на Министерство культуры страны сообщают местные СМИ.

В ведомстве отметили, что вопрос демонтажа и замены герба СССР на щите монумента должен быть проработан с точки зрения украинского законодательства. И подчеркнули, что запрещающий использование коммунистической символики закон о декоммунизации не распространяется созданные до вступления нормы в силу произведения искусства.

Ранее об обязательном демонтаже советской символики на щите монумента заявили в департаменте культуры украинской столицы.