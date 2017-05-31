Минздрав предупреждает о последствиях сближения школ и магазинов с алкоголем
Москва, 31 мая. Министерство здравоохранения РФ считает, что сокращение расстояния между образовательными учреждениями и магазинами, где продают спиртные напитки, приведет к росту преступности и увеличению употребления алкоголя. На сегодняшний день, согласно правилам, такие объекты могут располагаться от 100 до 1000 метров друг от друга в зависимости от решения муниципальных властей, которым разрешено самим устанавливать критические отметки. Минпромторг предлагает уменьшить цифру до 50. Отзыв Минздрава на это содержит негативную оценку.
«Запрет продажи алкогольной продукции на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, объектам спорта, содействует снижению плотности розничной сети торговли алкоголем и способствует охране здоровья населения, профилактике потребления алкогольной продукции и предупреждению травматизма и насильственной преступности», — цитирует газета «Известия» документ, подписанный заместителем министра Дмитрием Костенниковым.