Минздрав предупреждает о последствиях сближения школ и магазинов с алкоголем 

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Москва, 31 мая. Министерство здравоохранения РФ считает, что сокращение расстояния между образовательными учреждениями и магазинами, где продают спиртные напитки, приведет к росту преступности и увеличению употребления алкоголя. На сегодняшний день, согласно правилам, такие объекты могут располагаться от 100 до 1000 метров друг от друга в зависимости от решения муниципальных властей, которым разрешено самим устанавливать критические отметки. Минпромторг предлагает уменьшить цифру до 50. Отзыв Минздрава на это содержит негативную оценку.