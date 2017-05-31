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Ученые рассказали о природе вулканов на Венере

Ученые рассказали о природе вулканов на Венере

6:42  31 Мая 2017
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Ученые рассказали о природе вулканов на Венере

Вашингтон, 31 мая. Группа исследователей из американского Университета Сент-Эндрюса опубликовала результаты исследования природы возникновения вулканов на  Венере.

Как оказалось, вулканы на планете образуются не так, как на Земле – если у нас они образуются из-за сдвига земной коры, то на Венере вследствие падения метеоритов, поэтому их не так уж и много.

Ученые рассказали о природе вулканов на Венере

В том же исследовании ученые подтвердили, что Венера является крайне не пригодной для проживания землян, однако она может стать поставщиком большого количества полезных ископаемых.

#ученые #космос #венера
Алексей Громов
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