Умерла «девушка Бонда» Молли Питерс

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Вашингтон, 31 мая. Известная по роли «девушки Бонда» в четвертой части бондианы британская актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет, сообщает телеканала Fox News.

СМИ отмечают, что причина смерти актрисы пока не известна.

Молли Питерс родилась 15 марта 1942 года. Ее актерская карьера продлилась с 1956 по 1968 года. Поклонникам фильмов о Джеймсе Бонде актриса запомнилась ролью подруги спецагента в вышедшем в 1965 году фильме «Шаровая молния». Напарником Питерс в картине был Шон Коннери.

Напомним, 23 мая в швейцарской клинике в возрасте 89 лет скончался один из самых известных актеров бондианы Роджер Мур. Издание Газета.ru сообщило, что Мур скончался от онкологического заболевания.