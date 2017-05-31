МЧС возложило вину за отсутствие оповещения в Москве на Росгидромед

В Избранное

Скопировать

Прогноз, переданный Росгидромедцентром, о шквалистом ветре, накрывшем Москву и Московскую область не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По классификации МЧС России, определяющей «уровни опасности» и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз не подпадал под критерии «чрезвычайная ситуация», так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — пояснили в ведомстве.

Именно потому, что уровень угрозы был оценен не как ЧС, информирование населения проводилось только через СМИ, социальные сети, а также региональные сайты МЧС России и посредством SMS.

«Информирование населения посредством отправки коротких текстовых сообщений является одним из способов информирования населения, но не основным, так как характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора», — отметили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что население также информировалось посредством 86 терминальных комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения и 160 терминалов Центра обеспечения дорожного движения.

«МЧС предупреждает! В Москве и Московской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с. Возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!», — гласил текст предупреждения, основанный на прогнозе Росгидромета.

29 мая, в понедельник, на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливнем. По последним данным, погибли 16 человек в столице и области. А число пострадавших превысило 150 человек. По прогнозам синоптиков, что ЧС может повториться.

Социальная сеть Facebook после прошедшего шквала в Москве запустила функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) для своих пользователей. Она позволяет людям оперативно сообщать, что они не пострадали в случае стихийного бедствия, катастрофы или теракта. Теперь пользователи могут нажать «Я в безопасности», а их друзья и подписчики увидят это.

В последний раз Facebook активировал функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) в России в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

В социальных сетях по разному отнеслись к объяснениям МЧС об отсутствии экстренного оповещения.

«Детсад какой-то. Хоть бы раз признали свою вину и ошибку», — критикует ведомство один из пользователей.

«Я думаю, эти люди погибли не из-за того, что их не предупредили. Как будто бы все сидели дома после СМСок о шторме», — считает другой.

«Лично я и без всякого МЧС предупредил родственников и знакомых, что будет ураган, когда увидел в Сети новость», — сообщает один из комментаторов.

«Если бы и отправили СМС, большая часть не заострила свое внимание на этом, как обычно. А сейчас, как всегда, все стараются найти виноватых», — считает еще один пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Также люди выражают соболезнования родным и близким погибших.

Трагические последствия обрушившегося на столичный регион шквала дали понять, что для оповещения населения важны все каналы. В министерстве чрезвычайных ситуаций решили дополнить радиоточки информированием через громкоговорители.

Ряд СМИ сообщил о том, что в ведомстве не собираются отказываться от энергонезависимых трехпрограммных приемников, так как они помехоустойчивы и постоянно готовы к использованию. И это несмотря на то, что их используют всего 60% россиян. Например, в столице и Санкт-Петербурге многие давно отказались от этого устройства, в том числе и потому, что тарифы на эту услугу продолжают расти.

Кроме того, в будущем для оповещения населения при ЧС ведомство хочет задействовать все инструменты связи, в том числе и громкоговорители, которые могут обеспечить звуковую трансляцию в публичных местах.

Специалисты, при этом отмечают существенную проблему такого вида оповещения — неготовность населения к адекватному восприятию информации о надвигающейся угрозе. В связи с этим есть опасение, что включение сирены в городах может посеять панику.