Оповещение о ЧС по радио будет дополнено громкоговорителями

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Москва, 31 мая. О надвигающихся происшествиях и других ЧС в России начнут предупреждать через громкоговорители.

Как пишут «Известия», такая мера связана, прежде всего, с тем, что россияне в массовом порядке отказываются от некогда популярных радиоточек, которые когда-то были установлены практически в каждой квартире.

Так, в настоящий момент, в теории послушать новости из трехпрограммных приемников могут не более 60% россиян, хотя на практике эта цифра еще меньше – ведь одно дело иметь радиоточку, а другое дело – пользоваться ею.