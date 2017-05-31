Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий в РФ до 2035 года

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Москва, 31 мая. Согласно прогнозу, составленному в недрах российского МЭР, пенсия в России в 2035 году будет примерно такой же, как и сейчас.

Как сообщают «Ведомости», при этом должно быть выполнено условие, что через 18 лет число пенсионеров в стране должно сократится на 7 млн человек (почти на четверть), а это, в свою очередь, возможно только в случае увеличения пенсионного возрасти до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Также в Минэкономразвития рассчитали, что ближайшие пять лет пенсии в реальном выражении будут только сокращаться, а пойти в рост они смогут не ранее 2024 года. Как уточняет издание, «в пересчете на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия в 2035 году составит, как и ныне, чуть более 13 000 руб.».

Добавим, что в МЭР предполагают, что если все пойдет по запланированному пути, то реальные доходы населения достигнут уровня докризисного 2013 года только через пять лет, а к 2035 году увеличатся более чем на 50%.