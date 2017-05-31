Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке
Сирия, 31 мая. Армия правительства Сирии ликвидировала 20 террористов «Исламского государства»* в Алеппо, SDF**** освободили деревню Раккет Самра в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска ликвидировали террористов ИГ* в Алеппо, в Хомсе во время атаки погибли двое солдат. В Дейр эз-Зоре войска атакуют боевиков. Сирийские войска развернули артиллерийские установки у границ с Иорданией в Сувейде.
«Исламское государство»: боевики подбили три танка армии правительства Сирии в районе Масканы, установили новые контрольно-пропускные пункты вокруг Ракки. В провинции Дияла боевики устроили две атаки, в результате которых погибли семь человек.
Провинция Дамаск
Из заключения в тюрьмах боевиков освобождены 39 солдат армии правительства Сирии и NDF****** в районе Барза в северо-восточном Дамаске.
«Джейш аль-Ислам»***** захватили 57-миллиметровое орудие у «Тахрир аль-Шам».
Террористы «Джейш аль-Ислам» сорвали атаку правительственных сил близ Хазрамы в Восточной Гуте, заметив их мобилизацию.
Провинция Алеппо
Террористы «Исламского государства» подбили три танка армии правительства Сирии в районе Масканы.
Террористы «Файлак аш-Шам» отказались от командования боевиками на севере провинции после внутренних конфликтов.
Состоялся обмен заключенных между «Файлак аш-Шам» (забрали командира и двух бойцов) и союзными САА иракскими «Харакат аль-Нуджаба» (забрали четырех иракцев), сообщается в Twitter.
Продолжаются бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» в регионе Джуб аль-Джарра. Артиллерия САА ведет огонь по укреплениям террористов «Исламского государства» в населенных пунктах Абу Тараха, Абу Джарис, Анк аль-Хауа, Аль-Шандахия. Ликвидированы более 20 террористов и уничтожена огневая точка с ПТРК, сообщает Аlmasdarnews.
Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов из города Аль-Хадер по боевикам в населенных пунктах Хлиса и Зейтан к югу от Алеппо.
YPG и протурецкие боевики обменялись минометными и артиллерийскими ударами в населенных пунктах Азаз (подконтрольный ССА) и Мараназ (подконтрольный YPG).
Провинция Хомс
Два солдата армии правительства Сирии погибли, еще несколько ранены в результате неудачной атаки на позиции террористов «Исламского государства» у заказника Аль-Талила, сказано в Twitter.
«Тахрир Сурин Файлак Хомс» (легион Хомс) в северной сельской местности Хомса объявил об объединении с «Ахрар аль-Шам».
Армия правительства Сирии нанесла несколько минометных ударов по позициям боевиков в городе Ар-Растан на севере провинции.
Провинция Дейр эз-Зор
Армия правительства Сирии ведет массивные артиллерийские обстрелы скоплений террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре и его пригородах.
Провинция Даръа
Группировка ИГ «Халид ибн аль-Валид» казнили Юсуфа аль-Абси, брата главы аппарата юстиции ССА** Исмата аль-Абси.
Провинция Ракка
ВВС коалиции продолжает интенсивные бомбардировки города Ракка.
Порядка 25 тысяч беженцев прибыли в Табку, покинув районы, удерживаемые террористами «Исламского государства» и армией правительства Сирии, сказано в сообщении агентства Аranews.
Террористы «Исламского государства» установили новые контрольно-пропускные пункты вокруг Ракки, чтобы не дать мирным жителям покинуть город.
SDF освободили деревню Раккет Самра, последнюю деревню перед восточной границей Ракки. Сейчас курды находятся в 400 метрах от восточной окраины города – района Аль-Мишлеб. Командир SDF сообщает, что пока что они не встретили сопротивления от террористов «Исламского государства».
Провинция Хама
К востоку от Саламии образован новый 5-й корпус армии правительства Сирии.
Продолжаются бомбардировки ВВС САР позиций террористов «Исламского государства» к востоку от Саламии. Помимо авиации, по укреплениям «Исламского государства» наносятся интенсивные ракетные и артиллерийские удары, передает Аlmasdarnews.
Две крупнейшие группировки боевиков в Хаме «Джейш аль-Изза» и «Джейш аль-Наср» объединились.
Провинция Эс-Сувейда
Сирийские войска развернули артиллерийские установки у границ с Иорданией в Сувейде.
Провинция Хасака
США начала доставлять вооружение для курдов в рамках подготовки к окончательному этапу «Гнева Евфрата». Истинной целью вооружения курдов могут быть опасения США по поводу их конфликта с иракскими Хашд Шааби. Шиитские ополченцы находятся на границе и намерены поддержать Асада в борьбе с ИГ, сообщает Аlmasdarnews.
Провинция Кунейтра
В Twitter сообщается о присутствии военной полиции РФ в Кунейтре, а также в сирийской пустыне на востоке Сувейды.
Ирак
В северной части Багдада произошел еще один взрыв, в результате которого погибли три человека, шесть получили ранения.
Семь человек убиты, шесть получили ранения в результате двух нападений террористов «Исламского государства» в провинции Дияла.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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