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Новости Сирии
Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

7:00  31 Мая 2017
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Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

Сирия, 31 мая. Армия правительства Сирии ликвидировала 20 террористов «Исламского государства»* в Алеппо, SDF**** освободили деревню Раккет Самра в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска ликвидировали террористов ИГ* в Алеппо, в Хомсе во время атаки погибли двое солдат. В Дейр эз-Зоре войска атакуют боевиков. Сирийские войска развернули артиллерийские установки у границ с Иорданией в Сувейде.

«Исламское государство»: боевики подбили три танка армии правительства Сирии в районе Масканы, установили новые контрольно-пропускные пункты вокруг Ракки. В провинции Дияла боевики устроили две атаки, в результате которых погибли семь человек.

Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

Провинция Дамаск

Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

Из заключения в тюрьмах боевиков освобождены 39 солдат армии правительства Сирии и NDF****** в районе Барза в северо-восточном Дамаске.

«Джейш аль-Ислам»***** захватили 57-миллиметровое орудие у «Тахрир аль-Шам».

Террористы «Джейш аль-Ислам» сорвали атаку правительственных сил близ Хазрамы в Восточной Гуте, заметив их мобилизацию.

Провинция Алеппо

Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

Террористы «Исламского государства» подбили три танка армии правительства Сирии в районе Масканы.

Террористы «Файлак аш-Шам» отказались от командования боевиками на севере провинции после внутренних конфликтов.

Состоялся обмен заключенных между «Файлак аш-Шам» (забрали командира и двух бойцов) и союзными САА иракскими «Харакат аль-Нуджаба» (забрали четырех иракцев), сообщается в Twitter.

Продолжаются бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» в регионе Джуб аль-Джарра. Артиллерия САА ведет огонь по укреплениям террористов «Исламского государства» в населенных пунктах Абу Тараха, Абу Джарис, Анк аль-Хауа, Аль-Шандахия. Ликвидированы более 20 террористов и уничтожена огневая точка с ПТРК, сообщает Аlmasdarnews.

Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов из города Аль-Хадер по боевикам в населенных пунктах Хлиса и Зейтан к югу от Алеппо.

YPG и протурецкие боевики обменялись минометными и артиллерийскими ударами в населенных пунктах Азаз (подконтрольный ССА) и Мараназ (подконтрольный YPG).

Провинция Хомс

Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

Два солдата армии правительства Сирии погибли, еще несколько ранены в результате неудачной атаки на позиции террористов «Исламского государства» у заказника Аль-Талила, сказано в Twitter.

«Тахрир Сурин Файлак Хомс» (легион Хомс) в северной сельской местности Хомса объявил об объединении с «Ахрар аль-Шам».

Армия правительства Сирии нанесла несколько минометных ударов по позициям боевиков в городе Ар-Растан на севере провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии ведет массивные артиллерийские обстрелы скоплений террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре и его пригородах.

Провинция Даръа

Группировка ИГ «Халид ибн аль-Валид» казнили Юсуфа аль-Абси, брата главы аппарата юстиции ССА** Исмата аль-Абси.

Провинция Ракка

Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

ВВС коалиции продолжает интенсивные бомбардировки города Ракка.

Порядка 25 тысяч беженцев прибыли в Табку, покинув районы, удерживаемые террористами «Исламского государства» и армией правительства Сирии, сказано в сообщении агентства Аranews.

Террористы «Исламского государства» установили новые контрольно-пропускные пункты вокруг Ракки, чтобы не дать мирным жителям покинуть город.

SDF освободили деревню Раккет Самра, последнюю деревню перед восточной границей Ракки. Сейчас курды находятся в 400 метрах от восточной окраины города – района Аль-Мишлеб. Командир SDF сообщает, что пока что они не встретили сопротивления от террористов «Исламского государства».

Провинция Хама

Сирия новости 31 мая 07.00: САА уничтожила 10 боевиков ИГ в Алеппо, SDF освободили деревню в Ракке

К востоку от Саламии образован новый 5-й корпус армии правительства Сирии.

Продолжаются бомбардировки ВВС САР позиций террористов «Исламского государства» к востоку от Саламии. Помимо авиации, по укреплениям «Исламского государства» наносятся интенсивные ракетные и артиллерийские удары, передает Аlmasdarnews.

Две крупнейшие группировки боевиков в Хаме «Джейш аль-Изза» и «Джейш аль-Наср» объединились.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийские войска развернули артиллерийские установки у границ с Иорданией в Сувейде.

Провинция Хасака

США начала доставлять вооружение для курдов в рамках подготовки к окончательному этапу «Гнева Евфрата». Истинной целью вооружения курдов могут быть опасения США по поводу их конфликта с иракскими Хашд Шааби. Шиитские ополченцы находятся на границе и намерены поддержать Асада в борьбе с ИГ, сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Кунейтра

В Twitter сообщается о присутствии военной полиции РФ в Кунейтре, а также в сирийской пустыне на востоке Сувейды.

Ирак

В северной части Багдада произошел еще один взрыв, в результате которого погибли три человека, шесть получили ранения.

Семь человек убиты, шесть получили ранения в результате двух нападений террористов «Исламского государства» в провинции Дияла.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

#сирия
Алексей Громов
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