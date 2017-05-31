Полиция задержала в аэропорту Орландо вооруженного мужчину
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Вашингтон, 31 мая. В международном аэропорту Орландо задержан вооруженный мужчина, пострадавших нет. Об этом сообщает полицейский департамент города.
«Стрелок находится под стражей. Никто не пострадал», — сообщает ведомство.
Инцидент с вооруженным мужчиной произошел в ночь на 31 мая в международном аэропорту Орландо, в помещении, где находится прокат автомобилей.
Ранее полиция уже сообщала о задержании вооруженного злоумышленника. Но позже ведомство уточнило, что нарушитель не схвачен, а окружен. Также сообщалось, что с вооруженным мужчиной ведутся переговоры.
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