Полиция задержала в аэропорту Орландо вооруженного мужчину

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Вашингтон, 31 мая. В международном аэропорту Орландо задержан вооруженный мужчина, пострадавших нет. Об этом сообщает полицейский департамент города.

«Стрелок находится под стражей. Никто не пострадал», — сообщает ведомство.

Инцидент с вооруженным мужчиной произошел в ночь на 31 мая в международном аэропорту Орландо, в помещении, где находится прокат автомобилей.

Ранее полиция уже сообщала о задержании вооруженного злоумышленника. Но позже ведомство уточнило, что нарушитель не схвачен, а окружен. Также сообщалось, что с вооруженным мужчиной ведутся переговоры.