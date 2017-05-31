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Общество
Раритетная «Волга» выставлена на продажу за 700 тыс. рублей

Раритетная «Волга» выставлена на продажу за 700 тыс. рублей

6:02  31 Мая 2017
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Раритетная «Волга» выставлена на продажу за 700 тыс. рублей

Брянск, 31 мая. На популярном интернет-ресурсе появилось объявление о продаже «Волги» ГАЗ-21 1965 года выпуска за 700 тысяч рублей. Раритетный автомобиль выставлен на продажу в Брянске.

Согласно объявлению, «Волга» недавно прошла основательный ремонт и полностью готова к эксплуатации. Владелец уверяет, что автомобиль сохранил «родной» 2,4-литровый, 90-сильный двигатель. Но мотор адоптирован к работе на 92-м бензине. Также продавец утверждает, что во время ремонта были заменены коленвал и генератор.  

Для комфортной езды у машины заменены передние амортизаторы. В салоне проложена двойная изоляция. После ремонта автомобиль прошел 2500 км.

Алексей Громов
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