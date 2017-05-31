Трамп призывает коллег звонить ему напрямую на мобильный телефон

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Вашингтон, 31 мая. Президент США, вопреки дипломатическому протоколу и мерам безопасности, предпочитает общаться с коллегами напрямую — по мобильнику.

Как пишет RT, со ссылкой на Associated Press, как минимум один разговор, минуя официальные каналы связи, был проведен с главой кабинета министров Канады Джастином Трюдо.

Кроме того, Трамп успел при первых же официальных телефонных разговорах обменятся номерами мобильных телефонов с мексиканским коллегой Энрике Ньето, а также новым французским президентом Эммануэлем Макроном.

Специальные службы Соединенных Штатов уже выразили озабоченность по поводу вольностей президента, ведь такая практика «ставит под вопрос безопасность переговоров главнокомандующего ВС США».