Сирия начала поставки овощей и фруктов в российские «Магниты»

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Майкоп, 31 мая. К концу лета 2017 года поставки фруктов и овощей из Сирии на прилавки супермаркетов «Магнит» достигнут 6 тысяч тонн продукции.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию, полученную в компании «Адыг-Юрак», которая заключила годовой контракт на поставку сирийских овощей и фруктов для сети магазинов.

В порту Новороссийска разгружена первая пришедшая из САР продукция — 50 тонн помидоров, баклажанов и перца. Кроме того через месяц должны поступить до 240 тонн персиков, черешни, абрикосов и слив.

В дальнейшем в «Адыг-Юрак» намерены наращивать сотрудничество и выйти к весне будущего года на уровень 90 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, в компании заявили о желании сотрудничать и с другими ритейлерами.