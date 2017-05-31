СМИ узнали, где могут пройти Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах

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Вашингтон, 31 мая. Летние Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах могут пройти в Париже и Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Международный олимпийский комитет рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в 2024 году в Париже или Лос-Анджелесе. При этом в МОК могут решить в 2028 году отдать Олимпиаду городу, которому не удастся принять игры 2024 года.

Источники издания отмечают, что окончательное решение пока не принято. Но последнее слово в этом вопросе останется за представителями Лос-Анджелеса и Олимпийского комитета США.

Напомним, ранее на проведение Олимпиады в 2024 году также претендовали Бостон, Будапешт и Гамбург. Но все три города отозвали свои заявки.