Путин пообещал, что выборы-2018 пройдут в соответствии с законом и конституцией

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Избирательная компания 2018 года будет проведена в полном соответствии с Конституцией РФ. Об этом в интервью французскому изданию Figaro рассказал президент России Владимир Путин. Он заявил, что сделает все возможное для этого.

Также российский лидер отметили, что о его участии в выборах 2018 года говорить пока рано.

«Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом – повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и конституцией», — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что «все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».

О том, что предвыборная компания президента не ведется ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов», — сказал он.

Пока о своих планах принять участие в выборах президента 2018 года заявили глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, и Григорий Явлинский – лидер партии «Яблоко». Партия «Справедливая Россия» еще с кандидатом не определилась. Они сообщили, что выдвинут его на партийном съезде осенью. Также о своем намерении участвовать в борьбе за пост президента России заявил блогер Алексей Навальный, условно осужденный по делу о хищении у «Кировлеса». Этот приговор, по мнению юристов, не позволит ему баллотироваться.

Напомним, что 12 апреля 2017 года в Госдуме в первом чтении был одобрен проект поправок к закону «О выборах Президента Российской Федерации». Они, по мнению авторов законопроекта — членов Совета Федерации Анатолия Широкова и Андрея Клишаса, должны привести процедуру выборов главы государства в соответствие с базовыми законодательными нормами, упростить ее для избирателей и послужить либерализации всего процесса выборов.

Согласно поправкам, дата президентских выборов может меняться в зависимости от производственного календаря на определенный год. Также предполагается отказаться от практики голосования по открепительным удостоверениям. Это даст наблюдателям дополнительную возможность перемещаться между избирательными участками, а также упростит процедуру сбора подписей для кандидатов.

Одно из самых радикальных изменений — отказ от голосования по открепительным удостоверениям. Теперь избирателю не придется обращаться в участковую избирательную комиссию по месту постоянной регистрации, чтобы получить документ, дающий ему право проголосовать на любом участке страны или за рубежом.

В обновленном законопроекте предлагается иной порядок действий: избиратель, который по каким-либо причинам проголосовать на «своем» участке не может, должен заранее обратится в подразделение ЦИК с заявлением, после чего получает право проголосовать на том участке, где ему удобно.

Место и процедура обращения будет отдельно установлена Центризбиркомом.

«Могу заверить, что нынешний состав Центральной избирательной комиссии не пропустит такой порядок обеспечения голосования избирателей, который будет допускать возможность повторного голосования», — заявил член Центризбиркома Николай Левичев.

Если новые поправки к закону будут приняты, то президентские выборы 2018 года не одиннадцатого марта, а восемнадцатого.

Согласно новым поправкам, у избиркома появится возможность увеличить число избирательных участков. Действующим законом предусмотрено, что в границах каждого участка могут проживать не более трех тысяч избирателей. В законопроекте эта цифра уменьшена вдвое — до полутора тысяч.

Новые поправки предлагают и увеличение штрафа за незаконную выдачу бюллетеня для предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу и получение заполненного бланка — до 30 тысяч рублей. Повторное правонарушение повлечет штраф в размере 50 тысяч рублей.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также сообщил о том, что в ближайшее время в парламент может быть внесен закон о введении уголовной ответственности за нарушения во время выборов.