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Половина подписчиков Трампа в Twitter оказалась ботами

Половина подписчиков Трампа в Twitter оказалась ботами

5:31  31 Мая 2017
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Половина подписчиков Трампа в Twitter оказалась ботами

Вашингтон, 31 мая. Чуть менее половины подписчиков нынешнего американского президента в сервисе микроблогов Twitter оказались ботами. 

Об этом рассказывает «Газета.ru» со ссылкой на NY Daily News – издание получило отчет от специализирующего на подсчете реального количества подписчиков интернет-ресурса Twitter Audit Report.

Итак, как оказалось у личного аккаунта Дональда Трампа в Twitter — @realDonaldTrump (не путать с президентским — @POTUS) —  реальных подписчиков «всего» 15,9 миллионов, при этом ботов – 15,1 млн.

К слову, специалисты заинтересовались акааунтом Трампа в Twitter не случайно – так в прошлый уик-энд произошел скачок в количестве подписчиков профиля республиканца, коих стало сразу на 3 млн больше.

#дональд трамп #twitter
Алексей Громов
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